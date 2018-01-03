Админсуд отказал Саакашвили в удовлетворении иска к ГМС

Адвокат Руслан Чорнолуцкий заявил, что решение будет обжаловано, и, по решению Апелляционного суда, экстрадиция Саакашвили будет незаконной

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска Михаила Саакашвили к Государственной миграционной службе в Киевской области по поводу отказа в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, которое требует дополнительной защиты. Такое решение обявила судья Татьяна Скочок, передает корреспондент LIGA.net.

"Отказать в удоворении полностью", - сказала она. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Адвокат Руслан Чорнолуцкий после того как судья зачитала решение заявил, что оно будет обжаловано, и, по решению Апелляционного суда, экстрадиция Саакашвили будет незаконной. Выступая в суде, он отметил, что Саакашвили просит о дополнительной защите в связи с возможной экстрадицией в Грузию. ГМС в Киевской области, по его словам, нарушила закон, не найдя в заявлении Саакашвили оснований для предоставления дополнительной защиты.

Защита Саакашвили требует обязать ГМС в Киевской области еще раз изучить заявление и обратить внимание на риски для экс-президента Грузии в случае его экстрадиции.

Представитель ГМС в суде назвал решение об отказе Саакашвили законным. Он подчеркнул, что статус лица, требующего дополнительной защиты, не может предоставляться тому, кто был в третьей стране, и не обратился за таким статусом. А Саакашвили перед обращением посещал США и Польшу.

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5 декабря 2017 года Генпрокуратура опубликовала видео, в котором, как утверждают в ведомстве, изложены подробности операции по разоблачению финансирования деятельности Саакашвили беглым олигархом Сергеем Курченко. В ролике присутствует аудиозапись якобы разговора политика и Курченко, датированная 20 ноября 2017 года. У Саакашвили затребовали экспертизу записей, а позднее заявили, что она "фальшивая".

26 декабря политик заявил, что угроза его экстрадиции в Грузию отсрочена до следующего года. Суд отклонил иск Саакашвили к Минюсту о незаконности экстрадиции.

ГПУ подозревает политика в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".

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