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Климкин сказал, когда глава МИД Германии посетит Донбасс

04.01.2018 09:57
Погодные условия не позволили посетить сегодня линию разграничения в Донбассе главе МИД Германии Зигмару Габриэлю
Климкин сказал, когда глава МИД Германии посетит Донбасс
Павел Климкин

Из-за погодных условий министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не посетит сегодня, 4 января, линию разграничения в Донбассе, как ранее было запланировано. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмар Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку в Донбасс позже в этом месяце", - отметил Климкин.

Глава МИД Германии вчера официально посетил Киев и заявил на брифинге, что мандат вооруженной миротворческой миссии ООН должен распространяться на всю территорию Донбасса.

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