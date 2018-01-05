Прокуратура проверяет, стоит ли выдавать Саакашвили Грузии
Столичная прокуратура проверяет по запросу официального Тбилиси, есть ли законные основания для выдачи Грузии оппозиционного украинского политика, в прошлом - грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом у себя в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
"Прокуратура Киева по обращению Минюста на основании ст. 587 УПК проводит экстрадиционную проверку в отношении Михаила Саакашвили по запросу компетентных органов Грузии", - заявил он.
Спикер ГПУ напомнил, что для "полноты проведения экстрадиционной проверки" 27 декабря Саакашвили пригласили в прокуратуру Киева, чтобы он дал свои объяснения. Но по просьбе защиты политика явку Саакашвили перенесли.
"Направлены запросы в органы госвласти. Составленное по результатам проверки заключение будет предоставлено Минюсту для принятия окончательного решения", - подчеркнул Лысенко.
В Генпрокуратуре уточнили, что по Евроконвенции о выдаче правонарушителей депортация осуществляется при условии совершения лицом преступления, за которое по законодательству стороны, которая требует выдачи, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года.
Сегодня, 5 января 2018 года, в Грузии заочно приговорили экс-президента страны Михаила Саакашвили к трем годам тюрьмы за "злоупотребление служебными полномочиями". Политик заявил, что Киев и Тбилиси якобы сговорились против него.
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14 декабря 2017-го грузинские СМИ сообщали, что Тбилиси и Киев якобы ведут тайные переговоры об экстрадиции Саакашвили в Грузию.
В Украине политика подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".
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