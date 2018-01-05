Прокуратура проверяет, стоит ли выдавать Саакашвили Грузии

Составленное по результатам проверки заключение будет предоставлено Минюсту для принятия окончательного решения по оппозиционному политику

Столичная прокуратура проверяет по запросу официального Тбилиси, есть ли законные основания для выдачи Грузии оппозиционного украинского политика, в прошлом - грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом у себя в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Прокуратура Киева по обращению Минюста на основании ст. 587 УПК проводит экстрадиционную проверку в отношении Михаила Саакашвили по запросу компетентных органов Грузии", - заявил он.

Спикер ГПУ напомнил, что для "полноты проведения экстрадиционной проверки" 27 декабря Саакашвили пригласили в прокуратуру Киева, чтобы он дал свои объяснения. Но по просьбе защиты политика явку Саакашвили перенесли.

"Направлены запросы в органы госвласти. Составленное по результатам проверки заключение будет предоставлено Минюсту для принятия окончательного решения", - подчеркнул Лысенко.

В Генпрокуратуре уточнили, что по Евроконвенции о выдаче правонарушителей депортация осуществляется при условии совершения лицом преступления, за которое по законодательству стороны, которая требует выдачи, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года.

Сегодня, 5 января 2018 года, в Грузии заочно приговорили экс-президента страны Михаила Саакашвили к трем годам тюрьмы за "злоупотребление служебными полномочиями". Политик заявил, что Киев и Тбилиси якобы сговорились против него.

Читайте также: Саакашвили до 11 января точно будет на свободе в Украине

14 декабря 2017-го грузинские СМИ сообщали, что Тбилиси и Киев якобы ведут тайные переговоры об экстрадиции Саакашвили в Грузию.

3 января Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить иск Саакашвили к Миграционной службе по поводу отказа последней в оформлении документов для признания экс-президента Грузии лицом, требующим дополнительной защиты. Суд отклонил иск Саакашвили к Минюсту о незаконности экстрадиции.

В Украине политика подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.