Приговор Саакашвили не дает права на его экстрадицию - адвокат

Политик сейчас выступает стороной в судебных процессах, а это не дает права на его экстрадицию даже при наличии приговоров за рубежом, отметил юрист

У Украины на сегодня нет законных оснований для экстрадиции лидера партии Рух нових сил Михаила Саакашвили в Грузию, несмотря на сегодняшний заочный приговор суда в Тбилиси. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

"Мы считаем все дела, которые есть в Грузии против Саакашвили, инкриминированными исключительно по политическим мотивам, это политическое преследование... Любые действия по возможной экстрадиции или выдворению со стороны украинской власти даже на основании решения грузинского суда будут незаконными", - сказал защитник.

По его словам, у Саакашвили на сегодня "достаточно правовых статусов", которые запрещают Украине экстрадировать или выдворить его в Грузию.

"Во-первых, это касается его статуса как человека, проживающего постоянно последние несколько лет в Украине. Никакое законодательство и конвенции, которые ратифицировала и обязалась выполнять Украина, не дают права его экстрадировать. Также об этом говорит закон о статусе иностранцев и лиц без гражданства", - отметил Чернолуцкий.

Также адвокат подчеркнул, что сейчас Саакашвили судится с ГМС, а это, согласно УПК, не дает права на его экстрадицию даже при наличии приговоров иностранных судов.

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Кроме того, Чернолуцкий напомнил об иске оппозиционера к президенту Петру Порошенко по поводу незаконности указа о лишении его гражданства, рассмотрение которого в Верховном суде начнется 29 января 2018 года.

Юрист добавил, что срок действия выданного Саакашвили разрешения на пребывание в Украине истекает 1 марта этого года, однако он может быть продлен из-за продолжающихся судебных разбирательств.

Сегодня, 5 января, в Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Политик назвал приговор незаконным и политически мотивированным.

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