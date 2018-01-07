Убийство Ноздровской и ядерная кнопка Трампа: новости недели
07.01.2018 18:59
Повышение тарифов Укртелеком, введение новых ПДД в Украине, убийство Ирины Ноздровской, протесты в Иране, 5 способов замедлить старость, легализация марихуаны в Калифорнии, внесение лося в Красную книгу Украины, упрощение визовых требований для украинцев от Японии, кончина резервного фонда России, приостановление полномочий Додона, ядерные кнопки Трампа и Ына, приговор Саакашвили, отказ попа Московского патраирхата отпевать погибшего ребенка в Запорожье и война в Донбассе. Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.
Повышение тарифов Укртелекома
Фото: ukrtelecom.ua
С 1 января 2018 года Укртелеком повысил граничные тарифы на стационарную связь для абонентов городов на 7,3%, а абонентов села - на 14,5%.
Тариф Домашний Безлимит для жителей городов будет стоить около 74 грн, для жителей села - 70 грн. Тариф Домашний Базовый будет стоить около 67 грн для города и около 63 грн для села.
В пресс-службе Укртелекома отметили, что новые цены будут на уровне себестоимости предоставления услуг.
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