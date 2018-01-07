USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Убийство Ноздровской и ядерная кнопка Трампа: новости недели

07.01.2018 18:59
Повышение тарифов Укртелеком, введение новых ПДД в Украине, убийство Ирины Ноздровской, протесты в Иране, 5 способов замедлить старость, легализация марихуаны в Калифорнии, внесение лося в Красную книгу Украины, упрощение визовых требований для украинцев от Японии, кончина резервного фонда России, приостановление полномочий Додона, ядерные кнопки Трампа и Ына, приговор Саакашвили, отказ попа Московского патраирхата отпевать погибшего ребенка в Запорожье и война в Донбассе. Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

Повышение тарифов Укртелекома

Фото: ukrtelecom.ua

С 1 января 2018 года Укртелеком повысил граничные тарифы на стационарную связь для абонентов городов на 7,3%, а абонентов села - на 14,5%.

Тариф Домашний Безлимит для жителей городов будет стоить около 74 грн, для жителей села - 70 грн. Тариф Домашний Базовый будет стоить около 67 грн для города и около 63 грн для села.

В пресс-службе Укртелекома отметили, что новые цены будут на уровне себестоимости предоставления услуг.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 