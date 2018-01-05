Политзаключенного Сирука омоновцы били по голове в СИЗО - адвокат

Адковат Эмиль Курбединов уточнил, что избиения были еще до посещения краснодарского СИЗО членами Общественной наблюдательной комиссии

Одного из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Вадима Сирука избили в Краснодарском следственном изоляторе силовики ОМОН. Об этом адвокат Эмиль Курбединов написал в Facebook.

"Информация с Краснодарского СИЗО. По информации - Вадиму Сируку сотрудники ОМОНа наносили удары по голове и ногам", - написал адвокат.

Он уточнил, что это дополнение к информации, которая появилась о крымских политзаключенных неделю назад. "То есть это было до посещения СИЗО членами Общественной наблюдательной комиссии. Прошу коллег не оставаться в стороне!" - добавил Курбединов.

29 декабря 2017 года четырех обвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир" вывезли из СИЗО в оккупированном Симферополе и доставили в российский Краснодар, где они ждут этапа в Ростов-на-Дону. Правозащитникам поступила информация, что над Эмир-Усеин Куку и Вадимом Сируком издеваются российские силовики: крымчан вывели из транзитной камеры, травили собаками, пинали, обещали "потерять" на этапе".

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