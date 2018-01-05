СБУ: На Запорожье коммунисты распространяли антиукраинскую газету
В СБУ сообщили о пресечении деятельности в Мелитополе двух активистов Компартии, распространявших "антиукраинскую" газету. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Оперативники спецслужбы установили, что двое активистов городской организации Коммунистической партии распространяли на территории региона свою "газетку", - говорится в сообщении.
По информации СБУ, издание оправдывало действия террористов на востоке Украины, создавало положительный образ государства-агрессора и разжигало национальную рознь.
Во время проведения обысков в помещениях жителей Мелитополя правоохранители обнаружили компьютерную технику и носители информации с готовыми к печати макетами очередных выпусков газеты.
Материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз.
Сегодня в СБУ сообщили, что установили факт пребывания в Киеве пособника российских оккупантов, бывшего так называемого министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Как утверждают в спецслужбе, псевдочиновник "непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове".
По временному месту жительства Михальчевского в столице проведен обыск в рамках уголовного производства по ст. 110 (сепаратизм) и 111 УК (госизмена).
Однако задержан Михальчевский не был, сейчас ему готовят подозрение.
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