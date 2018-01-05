Крымский "экс-министр" пришел на допрос в прокуратуру

Также сегодня суд Херсона должен избрать для Михальчевского меру пресечения

Бывший так называемый министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский, которого сотрудники СБУ обнаружили в Киеве, пришел со своим адвокатом в прокуратуру АРК, где дает показания. Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик.

"Михальчевский появился со своим адвокатом и дает показания", - сказала она и добавила, что во время допроса прокурор должен сообщить ему о подозрении в госизмене.

Также сегодня суд Херсона должен избрать для Михальчевского меру пресечения, поскольку его дело расследует ГУ СБУ в АР Крым, которое сейчас находится в Херсоне, пишет издание.

Сегодня в СБУ сообщили, что установили факт пребывания в Киеве пособника российских оккупантов, бывшего так называемого министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Как утверждают в спецслужбе, псевдочиновник "непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове".

По временному месту жительства Михальчевского в столице проведен обыск в рамках уголовного производства по ст. 110 (сепаратизм) и 111 УК (госизмена).

Однако задержан Михальчевский не был.

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