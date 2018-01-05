Беларусь решила закрыть свое генконсульство в Одессе
05.01.2018 19:02
Совет министров постановил закрыть учреждение в соответствии с указом президента Беларуси
Александр Лукашенко (фото - president.gov.ua)
Белорусская сторона приняла решение закрыть свое генконсульство в Одессе. Об этом сообщается на сайте Совета министров Беларуси.
Совет министров постановил закрыть учреждение в соответствии с указом президента Беларуси. Это должно быть сделано до 23 февраля 2018 года.
Министерству иностранных дел Беларуси поручено принять необходимые меры по закрытию генконсульства в Одессе.
Постановление Совета министров от 9 марта 2011 г об открытии генконсульства в Одессе признано утратившим силу.
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