Беларусь решила закрыть свое генконсульство в Одессе

Совет министров постановил закрыть учреждение в соответствии с указом президента Беларуси

Белорусская сторона приняла решение закрыть свое генконсульство в Одессе. Об этом сообщается на сайте Совета министров Беларуси.

Совет министров постановил закрыть учреждение в соответствии с указом президента Беларуси. Это должно быть сделано до 23 февраля 2018 года.

Министерству иностранных дел Беларуси поручено принять необходимые меры по закрытию генконсульства в Одессе.

Постановление Совета министров от 9 марта 2011 г об открытии генконсульства в Одессе признано утратившим силу.

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