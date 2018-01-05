USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Беларусь решила закрыть свое генконсульство в Одессе

05.01.2018 19:02
Совет министров постановил закрыть учреждение в соответствии с указом президента Беларуси
Беларусь решила закрыть свое генконсульство в Одессе
Александр Лукашенко (фото - president.gov.ua)

Белорусская сторона приняла решение закрыть свое генконсульство в Одессе. Об этом сообщается на сайте Совета министров Беларуси.

Совет министров постановил закрыть учреждение в соответствии с указом президента Беларуси. Это должно быть сделано до 23 февраля 2018 года.

Министерству иностранных дел Беларуси поручено принять необходимые меры по закрытию генконсульства в Одессе.

Постановление Совета министров от 9 марта 2011 г об открытии генконсульства в Одессе признано утратившим силу.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 