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Правозащитница: в армию РФ незаконно призвали около 5 тыс крымчан

06.01.2018 05:28
По словам члена Крымской правозащитной группы, на полуострове стали возбуждать уголовные дела против уклонистов от службы в армии агрессора
Правозащитница: в армию РФ незаконно призвали около 5 тыс крымчан
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

Оккупационные власти Крыма в 2017 году незаконно призвали на срочную службу в российскую армию около пяти тысяч жителей полуострова. Об этом заявила член Крымской правозащитной группы Ирина Седова в эфире Радио Крым.Реалии.

По ее словам, в оккупированном Крыму стали возбуждать уголовные дела против уклонистов от службы в армии страны-агрессора. Правозащитница отметила, что работники крымских военкоматов ищут в соцсетях тех, кто выехал на материковую часть Украины и угрожают им розыском.

"Главная лазейка - не становиться на воинский учет, тогда откроют лишь административное дело. Правда, сделать это сложно, потому что на учет массово ставят и школьников, и студентов. Так, в бывшем ТНУ, нынешнем "Крымском федеральном университете", даже не выдают дипломы без воинского учета", - сказала она.

Также она сказала, что Крыму призыв в армию "выставляют как праздник" и многие, обманувшись, потом сталкиваются с невыносимыми условиями.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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