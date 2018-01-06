Тиллерсон: Украина - краеугольный камень в отношениях с Россией

По словам госсекретаря, США и Россия пытаются улучшить отношения, но основным остается вопрос Украины

Основной нерешенный вопрос в отношениях между США и Россией - это Украина. Об этом сказал государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CNN.



"Я думаю, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров так же старается улучшить наши отношения, как и я, есть сложные вопросы и мы ясно дали понять, что краеугольным камнем действительно является Украина. (...) Нам нужно добиться прогресса по Украине", - сказал Тиллерсон.



Госсекретарь отметил, что США и Россия нашли сферы для сотрудничества в Сирии в борьбе против террористов Исламского государства.

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