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Тиллерсон: Украина - краеугольный камень в отношениях с Россией

06.01.2018 07:38
По словам госсекретаря, США и Россия пытаются улучшить отношения, но основным остается вопрос Украины
Тиллерсон: Украина - краеугольный камень в отношениях с Россией
Рекс Тиллерсон (фото - Getty Images)

Основной нерешенный вопрос в отношениях между США и Россией - это Украина. Об этом сказал государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CNN.

"Я думаю, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров так же старается улучшить наши отношения, как и я, есть сложные вопросы и мы ясно дали понять, что краеугольным камнем действительно является Украина. (...) Нам нужно добиться прогресса по Украине", - сказал Тиллерсон.

Госсекретарь отметил, что США и Россия нашли сферы для сотрудничества в Сирии в борьбе против террористов Исламского государства. 

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