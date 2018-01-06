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Посол Британии: Давление на НАБУ и САП угрожает репутации Украины

06.01.2018 16:54
Гоф предостерегает Киев от давления на антикоррупционные органы, поскольку это может отразиться на репутации Украины на международной арене
Посол Британии: Давление на НАБУ и САП угрожает репутации Украины
Джудит Гоф (фото -britishukrainiansociety.org)

Давление украинских властей на антикоррупционные органы может серьезно отразиться на репутации Украины на мировой политической арене. Об этом заявила посол Британии в Украине Джудит Гоф, передает Новое время.

По ее словам, речь может идти даже о международной поддержке. А репутация Украины, которая создавалась годами, может оказаться под угрозой, если не будет эффективной борьбы с коррупцией. 

"Тут представлены много известных британских компаний - Land Rover, JCB, Mark&​​Spencer и множество других, они постоянно говорят мне, что их развитие здесь тормозит коррупция, огромное количество регуляций и высокие налоговые ставки", - рассказала она.

Ранее также сообщалось, что Британия пока не видит возможностей для либерализации визового режима с Украиной.

Читайте также: Порошенко: Создание Антикоррупционного суда начнется в этом году

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ЛIГАБiзнесIнформ
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