Посол Британии: Давление на НАБУ и САП угрожает репутации Украины
Давление украинских властей на антикоррупционные органы может серьезно отразиться на репутации Украины на мировой политической арене. Об этом заявила посол Британии в Украине Джудит Гоф, передает Новое время.
По ее словам, речь может идти даже о международной поддержке. А репутация Украины, которая создавалась годами, может оказаться под угрозой, если не будет эффективной борьбы с коррупцией.
"Тут представлены много известных британских компаний - Land Rover, JCB, Mark&Spencer и множество других, они постоянно говорят мне, что их развитие здесь тормозит коррупция, огромное количество регуляций и высокие налоговые ставки", - рассказала она.
Ранее также сообщалось, что Британия пока не видит возможностей для либерализации визового режима с Украиной.
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