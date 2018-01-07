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Во Франции рассмотрят запрет "представительства ДНР"

07.01.2018 13:14
Заседание состоится 11 января. Прокурор потребует отменить государственную регистрацию ассоциации "Официальный репрезентативный центр ДНР во Франции"
Во Франции рассмотрят запрет "представительства ДНР"
Скриншот видео

На следующей неделе во Франции высший трибунал рассмотрит вопрос о запрете так называемого "репрезентативнго центра ДНР" в Марселе, сообщает Укринформ.

Заседание состоится 11 января в городе Экс-ан-Прованс. Прокурор будет требовать отменить государственную регистрацию ассоциации "Официальный репрезентативный центр ДНР во Франции". В частности, как сообщается, прокурор предоставит материалы досудебного расследования и доказательства нарушения этой "ассоциацией" законодательства Франции и норм международного права.

"Представительство" появилось во Франции в сентябре прошлого года. В посольстве Франции в Украине пояснили, что эта организация была зарегистрирована в статусе общественного объединения согласно закону 1901 года, который не требует предварительного разрешения.

Посол Украины во Франции Олег Шамшур заявил, что открытие в Марселе "Представительского центра ДНР во Франции" - это "жалкая попытка узаконить террористическую организацию руками пророссийских марионеток". МИД Франции от этой организации отмежевался

Читайте также: В СБУ рассказали об основателях "представительства ДНР" в Марселе

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