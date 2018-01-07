Во Франции рассмотрят запрет "представительства ДНР"

Заседание состоится 11 января. Прокурор потребует отменить государственную регистрацию ассоциации "Официальный репрезентативный центр ДНР во Франции"

На следующей неделе во Франции высший трибунал рассмотрит вопрос о запрете так называемого "репрезентативнго центра ДНР" в Марселе, сообщает Укринформ.

Заседание состоится 11 января в городе Экс-ан-Прованс. Прокурор будет требовать отменить государственную регистрацию ассоциации "Официальный репрезентативный центр ДНР во Франции". В частности, как сообщается, прокурор предоставит материалы досудебного расследования и доказательства нарушения этой "ассоциацией" законодательства Франции и норм международного права.

"Представительство" появилось во Франции в сентябре прошлого года. В посольстве Франции в Украине пояснили, что эта организация была зарегистрирована в статусе общественного объединения согласно закону 1901 года, который не требует предварительного разрешения.

Посол Украины во Франции Олег Шамшур заявил, что открытие в Марселе "Представительского центра ДНР во Франции" - это "жалкая попытка узаконить террористическую организацию руками пророссийских марионеток". МИД Франции от этой организации отмежевался.

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