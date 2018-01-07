За 2017 год Литва выдала вдвое больше рабочих виз украинцам
В 2017 году трудовые визы или вид на жительство на основании наличия рабочего места были выданы 34,5 тыс иностранцам, из них примерно 20 тыс - граждане Украины. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Департамент миграции Литвы.
Уточняется, что в 2016 году в Литву на работу прибыли 18 тыс человек, из них примерно 10 тыс - украинцы.
СМИ также приводят комментарии экспертов, по мнению которых, в Литве украинцев привлекают более высокая зарплата и упрощенные условия для трудоустройства. Рабочая сила Литве нужна, поскольку сами литовцы выезжают работать в другие страны.
Однако критики уверены, что дешевая рабочая сила из Украины остановит рост зарплат жителей страны.
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