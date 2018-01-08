В порт Одессы прибыл эсминец США: фото

Американский эсминец будет находиться в Одессе до 11 января 2018 года

Cегодня утром у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в 2018 году. Об этом сообщает Думская.

Эсминец США пробудет в Одессе до 11 января 2018 года.

Командование 6-го флота ВМС США отметило, что цель визита корабля - проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

29 ноября в порт Одессы с визитом прибыл корабль ВМС США USS James E. Williams (DDG-95).

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.