В порт Одессы прибыл эсминец США: фото
08.01.2018 15:37
Американский эсминец будет находиться в Одессе до 11 января 2018 года
Фото: dumskaya.net
Cегодня утром у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в 2018 году. Об этом сообщает Думская.
Эсминец США пробудет в Одессе до 11 января 2018 года.
Командование 6-го флота ВМС США отметило, что цель визита корабля - проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.
29 ноября в порт Одессы с визитом прибыл корабль ВМС США USS James E. Williams (DDG-95).
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:05
-
11:15
-
16:43
-
15:34
-
02.01.18
14:00
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 57988
- 36493
- 34918
- 34217
- 30865
Спецпроекты
Новости партнеров