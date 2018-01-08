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В порт Одессы прибыл эсминец США: фото

08.01.2018 15:37
Американский эсминец будет находиться в Одессе до 11 января 2018 года
В порт Одессы прибыл эсминец США: фото
Фото: dumskaya.net

Cегодня утром у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в 2018 году. Об этом сообщает Думская.

Эсминец США пробудет в Одессе до 11 января 2018 года.

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Командование 6-го флота ВМС США отметило, что цель визита корабля - проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО. 

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29 ноября в порт Одессы с визитом прибыл корабль ВМС США USS James E. Williams (DDG-95).

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ЛIГАБiзнесIнформ
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