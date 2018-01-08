Председательство Болгарии в ЕС одобрит санкции против РФ - посол
В вопросе европейских санкций против России Болгария придерживаться принципов, принятых Советом ЕС, и условий для их отмены нет. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на постоянного представителя Болгарии при Европейском Союзе Димитара Цанчева.
На фоне высказываний президента Болгарии Румена Радева о снятии с Москвы санкций, болгарский посол сообщил, что София продолжит политику санкций против РФ.
"Мы в отношениях с Россией будем придерживаться пяти принципов, которые были одобрены Советом ЕС в марте 2016 года. Важным условием для изменения в отношениях ЕС и России есть полное выполнение Минских договоренностей всеми сторонами конфликта. Сейчас это условие не выполнено", - заявил Цанчев.
Посол также подчеркнул, что ЕС "настаивает на том, чтобы Россия уважала международное право", а Брюссель рассчитывает на прогресс в "нормандском формате" и выполнении минских договоренностей.
"Абсолютной необходимостью является отвод тяжелого вооружения от линии разграничения", - подчеркнул он, одновременно выражая готовность болгарского председательства работать над улучшением отношений с РФ, если ситуация изменится. "Но пока для этого нет условий", - отметил Цанчев.
5 октября 2017 года Радев заявил о том, что Европейский союз должен отменить санкции против России.
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