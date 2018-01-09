Миротворцы в Донбассе: Ельченко назвал причину срыва переговоров

В ближайшее время прогресса в вопросе развертывания миротворческой миссии на востоке Украины не будет, считает украинский посол в ООН

Переговоры о развертывании миротворческой миссии в Донбассе провалились из-за неконструктивной позиции государства-агрессора России. Об этом постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил в интервью Европейской правде.

По словам дипломата, "определенный оптимизм" в вопросе миротворцев появился в начале сентября 2017-го, когда проблемой занялся спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, который провел несколько встреч с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Однако после "трех-четырех встреч" Вашингтон убедился, что Кремль "отвергает все условия, важные не только для Украины и США, но и для партнеров по нормандскому формату и членов Совета безопасности ООН", отметил Ельченко.

"Совбез действительно был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции, но Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ", - подчеркнул посол.

Он напомнил, что РФ отвергает вариант размещения миротворческой миссии на границе с Украиной. "Это - красная линия, которую никто никогда не перейдет", - добавил Ельченко.

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Дипломат также считает, что подвижек в вопросе миротворцев "в ближайшее время не будет".

"Я думаю, что это была просто игра. Россия изначально не хотела миротворческую операцию ООН на территории Донбасса. Им нужно или сохранение ситуации, которая есть на сейчас, или так называемая миротворческая операция на российских условиях, которая бы заморозила этот конфликт на десятилетия. Ведь мы бы получили такую миротворческую операцию, с которой потом не знали бы, что и делать и как ее оттуда вывести", - заявил постпред.

3 января 2018 года министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время визита в Киев заявил, что мандат вооруженной миротворческой миссии ООН должен распространяться на всю территорию Донбасса.

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