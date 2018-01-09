Наместник Киево-Печерской лавры: Крым никогда не был украинским

Владыка Павел назвал присоединение Крыма к Украине в 1954 году "незаконным"

Наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел повторил кремлевский пропагандистский штамп о том, что Крым якобы никогда не был украинским. Об этом он заявил 8 января во время общения с участниками акции против "работы Лавры на ФСБ России".

Видео у себя в Facebook разместил лидер националистической организации С14, боец АТО Евгений Карась.

"Крым никогда не был украинским", - сказал священник.

Он также назвал присоединение Крыма к Украине в 1954 году "незаконным".

"Это незаконно было сделано в своем время, при Сталине. Ты знаешь историю, что Крым никогда не был украинским", - сказал владыка Павел, обращаясь к участнику акции.

После этого участники акции уточнили, что это происходило во времена Никиты Хрущева (бывший генсек ЦК КПСС, - ред.), но владыка Павел продолжал утверждать, что "было при Сталине все сделано".

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Отвечая на вопрос, с кем воюет Украина в Донбассе, владыка Павел сказал, что он "не был на войне". "Неизвестно поэтому - кто и с кем", - добавил он.

Представитель УПЦ МП напомнил, что церковь помогает освобождать украинских заложников. При этом уточнил, что в Украине нет "Московского патриархата". "Есть Русская православная церковь, а не Московский патриархат", - отметил наместник Киево-Печерской лавры.

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