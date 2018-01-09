Упрощена выдача лицензий на телерадиовещание в зоне АТО

Скорость развертывания вещания в зоне боевых действий, около Крыма и в пограничных районах сократится втрое, заявил подписавший закон Петр Порошенко

Украинское телерадиовещание в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе и приграничных районах усилит свои позиции после упрощения выдачи временных лицензий для теле- и радиостанций. Об этом сообщила пресс-служба президента Петра Порошенко, который сегодня подписал соответствующий закон.

"Если недавно запуск вещания на Крым занимал до 9-12 месяцев из-за процедурной сложности просчета и координации радиочастот, а также предоставления лицензий, то сейчас скорость развертывания украинского вещания сократится втрое", - сообщил он у себя в Facebook.

По словам главы государства, с начала войны России против Украины на востоке страны организовано дополнительное вещание 25 украинских телеканалов и радиостанций. Военное радио "Армия FM", к примеру, вещает на 17 частотах.

Порошенко выразил уверенность в том, что "уже в ближайшие месяцы" новые украинские телеканалы и радиостанции начнут вещать на временно оккупированные Крым и ОРДЛО на основании обычных заявлений.

Цель закона, как утверждается в его тексте, - это обеспечение непрерывности вещания телерадиоорганизаций и трансляции их программ для населения "путем внедрения механизма ускоренной выдачи временных разрешений на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информвоздействию".

Также закон определяет особые условия для перехода от аналогового к цифровому вещанию в отдельных административно-территориальных единицах.

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7 декабря 2017 года Верховная Рада разрешила теле- и радиовещание без лицензии в зоне АТО и вблизи админграницы с Крымом. "За" проголосовал 241 депутат.

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