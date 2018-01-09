Россия отвечает на биометрический контроль провокациями - ГПСУ

С начала 2018 года биометрический контроль на границе прошли 29 тысяч иностранцев, в том числе 24 тысячи граждан РФ, сообщили в Госпогранслужбе

Россия совершает провокационные действия в ответ на внедрение Украиной биометрического контроля для иностранцев. Об этом сообщил первый замглавы Госпогранслужбы Василий Серватюк, передает пресс-служба МВД.

"Как мы и ожидали, в праздничные дни произошли провокационные действия против наших граждан со стороны РФ в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств без составления соответствующих документов и объяснения причины", - сказал чиновник.

Серватюк отметил, что Госпогранслужба ожидает еще больше провокаций со стороны страны-агрессора, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.

Первый замглавы ГПСУ сообщил, что с начала 2018 года биометрический контроль на украинской границе прошли 29 тысяч иностранцев, в том числе 24 тысячи россиян.

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Также Серватюк подчеркнул, что только за трое минувших суток пограничники зафиксировали 48 срабатываний по базам данных Интерпола.

1 января 2018 года в пунктах пропуска на госгранице Украины в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Обязательный биометрический контроль должны проходить граждане 70 стран из категории риска, в том числе России, остальные иностранцы - по результатам анализа и оценки рисков.

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