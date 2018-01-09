ГПУ: Саакашвили не содействует объективному расследованию дела

По словам замгенпрокурора, Саакашвили отказывается предоставить образцы речи для экспертизы телефонного разговора якобы с Курченко

Лидер партии Рух нових сил Михаил Саакашвили никак не содействует объективному расследованию отрытого против него уголовного дела. Об этом сказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире 5 канала.



По словам Енина, Саакашвили несколько раз отклонял ходатайства о предоставлении образцов своей речи.



"Этим он уже в определенной мере подтверждает, что голос его, разговор (с беглым олигархом Сергеем Курченко - ред.) имел место. Но все таки подождем результаты официальной экспертизы. (...) Саакашвили может какое-то время уклоняться от явки в суд, но должен четко понимать, что на определенном этапе это будет иметь, как последствие, сначала привод в суд, а потом и изменение меры пресечения", - отметил замгенпрокурора.

В декабре 2017 года ГПУ опубликовала видео, в котором, как утверждают в ведомстве, изложены подробности операции по разоблачению финансирования деятельности Саакашвили беглым олигархом Курченко. В ролике присутствует аудиозапись якобы разговора политика и Курченко, датированная 20 ноября 2017 года. У Саакашвили затребовали экспертизу записей, а позднее заявили, что она "фальшивая".

ГПУ подозревает политика в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".

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