ГПУ: Саакашвили не содействует объективному расследованию дела
Лидер партии Рух нових сил Михаил Саакашвили никак не содействует объективному расследованию отрытого против него уголовного дела. Об этом сказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире 5 канала.
По словам Енина, Саакашвили несколько раз отклонял ходатайства о предоставлении образцов своей речи.
"Этим он уже в определенной мере подтверждает, что голос его, разговор (с беглым олигархом Сергеем Курченко - ред.) имел место. Но все таки подождем результаты официальной экспертизы. (...) Саакашвили может какое-то время уклоняться от явки в суд, но должен четко понимать, что на определенном этапе это будет иметь, как последствие, сначала привод в суд, а потом и изменение меры пресечения", - отметил замгенпрокурора.
В декабре 2017 года ГПУ опубликовала видео, в котором, как утверждают в ведомстве, изложены подробности операции по разоблачению финансирования деятельности Саакашвили беглым олигархом Курченко. В ролике присутствует аудиозапись якобы разговора политика и Курченко, датированная 20 ноября 2017 года. У Саакашвили затребовали экспертизу записей, а позднее заявили, что она "фальшивая".
ГПУ подозревает политика в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:45
-
08:47
-
вчера
18:47
-
вчера
18:30
-
вчера
17:40
Новости партнеров
- 62588
- 60994
- 37932
- 37341
- 33307