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Суд Нидерландов временно заморозил активы Ахметова - Reuters

10.01.2018 00:20
У Reuters есть копия решения о временной заморозке активов компаний бизнес-группы СКМ на территории Нидерландов из-за процесса по делу Укртелекома
Суд Нидерландов временно заморозил активы Ахметова - Reuters
Ринат Ахметов

Суд Нидерландов временно заморозил активы компаний бизнес группы СКМ, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, на территории Нидерландов. В часности, это компании Метинвест и ДТЭК, сообщает Reuters со ссылкой на копию решения.

Решение суда связано с судебным процессом по делу Укртелекома на $820 млн. 

В пресс-службе СКМ заявили, что не знают о решении суда Нидерландов. 

27 декабря 2017 года кипрский суд заморозил активы Ахметова на сумму $820 млн по делу об одном из крупнейших в Украине операторов фиксированной связи - Укртелекома. Решение принято по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления Родовид Банка Денису Горбуненко. Raga продала Укртелеком Ахметову в 2013 г. за $860 млн, но он, как говорится в иске, внес только $100 млн аванса и прекратил платежи.

СКМ подала апелляцию на замораживание активов.

В СКМ заявили, что компания будет "активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено определение".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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