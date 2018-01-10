Козловский о пытках боевиков: Они кричали, что пришел русский мир

Бывшему заложнику Игорю Козловскому надевали мешок на голову, избивали и играли в "русскую рулетку" с приставленным к виску пистолетом

Освобожденный из плена боевиков религиовед Игорь Козловский в эфире телеканала 112 рассказал, что в плену его избивали и приставляли оружие к голове.



Религиовед пояснил, что якобы у него дома нашли две гранаты и требовали признать, что они принадлежат ему. Боевики несколько часов избивали Козловского, когда у него на голове был мешок.



"Крутили "русскую рулетку", приставляли к виску пистолет, спускали курок. Они все время требовали, чтобы я признал, что это мои боеприпасы. (...) Они кричали: "это русский мир пришел", "тебя бьет русский мир", - рассказал ученый.



Ранее Козловский рассказал, что у боевиков в арсенале было избиение, подвешивание и электрический ток.



27 декабря в результате обмена ученый-религиовед был освобожден из плена.



3 мая террористы ДНР объявили его виновным и заявили, что он будет лишен свободы на 2 года и 8 месяцев.