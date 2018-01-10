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Козловский о пытках боевиков: Они кричали, что пришел русский мир

10.01.2018 02:09
Бывшему заложнику Игорю Козловскому надевали мешок на голову, избивали и играли в "русскую рулетку" с приставленным к виску пистолетом
Козловский о пытках боевиков: Они кричали, что пришел русский мир
Игорь Козловский

Освобожденный из плена боевиков религиовед Игорь Козловский в эфире телеканала 112 рассказал, что в плену его избивали и приставляли оружие к голове. 

Религиовед пояснил, что якобы у него дома нашли две гранаты и требовали признать, что они принадлежат ему. Боевики несколько часов избивали Козловского, когда у него на голове был мешок. 

"Крутили "русскую рулетку", приставляли к виску пистолет, спускали курок. Они все время требовали, чтобы я признал, что это мои боеприпасы. (...) Они кричали: "это русский мир пришел", "тебя бьет русский мир", - рассказал ученый.

Ранее Козловский рассказал, что у боевиков в арсенале было избиение, подвешивание и электрический ток. 

27 декабря в результате обмена ученый-религиовед был освобожден из плена.

3 мая террористы ДНР объявили его виновным и заявили, что он будет лишен свободы на 2 года и 8 месяцев.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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