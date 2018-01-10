Конфискация ФК "Металлист" на финальной стадии - ГПУ
Процесс конфискации имущественных прав футбольного клуба "Металлист" находится на финальной стадии. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире 5 канала.
Клуб принадлежал беглому олигарху Сергею Курченко. Решение о его конфискации вступило в силу больше двух месяцев тому.
Как пояснил Енин, Минюст должен определить орган или предприятие, на баланс которого передадут все объекты.
Ранее генпрокурор Луценко говорил, что возможен вариант передачи ФК в муниципальное управление, возможно будет конкурс для инвесторов или рассмотрят другие варианты.
В мае 2016 года суд Харькова постановил арестовать имущество клуба ФК Металлист из-за задолженностей перед коммунальными службами.
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