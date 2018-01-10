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Конфискация ФК "Металлист" на финальной стадии - ГПУ

10.01.2018 06:25
Решение о передаче ФК в госсобственность вступило в силу; нужно еще определить, на чей баланс передадут все объекты
Конфискация ФК "Металлист" на финальной стадии - ГПУ
Фото: metalist.ua

Процесс конфискации имущественных прав футбольного клуба "Металлист" находится на финальной стадии. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире 5 канала.

Клуб принадлежал беглому олигарху Сергею Курченко. Решение о его конфискации вступило в силу больше двух месяцев тому.

Как пояснил Енин, Минюст должен определить орган или предприятие, на баланс которого передадут все объекты.

Ранее генпрокурор Луценко говорил, что  возможен вариант передачи ФК в муниципальное управление, возможно будет конкурс для инвесторов или рассмотрят другие варианты. 

В мае 2016 года суд Харькова постановил арестовать имущество клуба ФК Металлист из-за задолженностей перед коммунальными службами.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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