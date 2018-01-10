Конфискация ФК "Металлист" на финальной стадии - ГПУ

Решение о передаче ФК в госсобственность вступило в силу; нужно еще определить, на чей баланс передадут все объекты

Процесс конфискации имущественных прав футбольного клуба "Металлист" находится на финальной стадии. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире 5 канала.



Клуб принадлежал беглому олигарху Сергею Курченко. Решение о его конфискации вступило в силу больше двух месяцев тому.



Как пояснил Енин, Минюст должен определить орган или предприятие, на баланс которого передадут все объекты.



Ранее генпрокурор Луценко говорил, что возможен вариант передачи ФК в муниципальное управление, возможно будет конкурс для инвесторов или рассмотрят другие варианты.

В мае 2016 года суд Харькова постановил арестовать имущество клуба ФК Металлист из-за задолженностей перед коммунальными службами.

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