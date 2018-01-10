В Донбассе на стороне боевиков воюют наемники из Чехии - СМИ
В Чехии по меньшей мере одному гражданину предъявили обвинения в участии в войне в Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований. Об этом пишет чешское издание Respekt, передает Новое время.
По информации издания, чешские власти расследуют дела десяти наемников. Двое чехов погибли в результате боевых действий в Донбассе.
Также известно, что как минимум двое чешских наемников воюют в Сирии.
Полиция и спецслужбы Чехии считают, что наемники угрожают безопасности страны.
С октября 2014 года прокуратура Сербии открыла 45 уголовных дел против наемников, которые воюют за рубежом, в том числе в оккупированном Россией Донбассе и Сирии.
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