В Донбассе на стороне боевиков воюют наемники из Чехии - СМИ

Одному чеху предъявили обвинение за участие в боевых действиях в Донбассе на стороне незаконных формирований, дела еще десяти расследуют

В Чехии по меньшей мере одному гражданину предъявили обвинения в участии в войне в Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований. Об этом пишет чешское издание Respekt, передает Новое время.



По информации издания, чешские власти расследуют дела десяти наемников. Двое чехов погибли в результате боевых действий в Донбассе.



Также известно, что как минимум двое чешских наемников воюют в Сирии.



Полиция и спецслужбы Чехии считают, что наемники угрожают безопасности страны.

С октября 2014 года прокуратура Сербии открыла 45 уголовных дел против наемников, которые воюют за рубежом, в том числе в оккупированном Россией Донбассе и Сирии.

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