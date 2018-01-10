Какой ущерб война нанесла Донбассу: местные власти озвучили цифры
За время войны России против Украины донбасскому региону нанесен ущерб по меньшей мере на 13 млрд гривень. Об этом говорится в ответе военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей на запрос издания Главком о поврежденных и разрушенных объектах региона.
Луганская ОВГА сообщает, что на 1 октября 2017 года в области насчитывалось более 7600 поврежденных и разрушенных объектов, а сумма убытков от этого составляла 9 млрд грн.
В список разрушений здесь входит более 3400 поврежденных домов в Станично-Луганском районе, более 2200 - в Попаснянском, около 300 - в Новоайдарском, до 150 - в Лисичанске и 30 - в Рубежном. Разрушены 393 жилых дома, ущерб от этого 432,4 млн грн.
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От боевых действий пострадали 25 учреждений образования, 15 промышленных объектов, 13 учреждений культуры и спорта, а также 10 больниц.
Кроме того, в Луганской области повреждена 21 автодорога государственного значения, 37 местных дорог и 10 мостов. Убытки от этого - около 3,3 млрд грн.
Донецкая ОВГА по состоянию на 1 декабря 2017 года сообщает, что разрушенными и поврежденными считаются около 7400 объектов с убытками под 4 млрд грн. Разрушения затронули жилые дома (более 7100 объектов), дорожно-транспортная инфраструктура (36), магазины (31), школы (27) и больницы (21).
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