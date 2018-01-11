Ахметов поднялся на 46 позиций в рейтинге богатейших людей мира
11.01.2018 01:05
Ахметов - единственный украинец в рейтинге 500 самых богатых людей мира от Bloomberg
Ринат Ахметов
Олигарх Ринат Ахметов поднялся на 46 позиций в рейтинге 500 самых богатых людей мира издания Bloomberg.
Он занимает 393-е место и является единственным украинцем в рейтинге.
В сентябре 2017 года он занимал 439 место, но его состояние с тех пор увеличилось с $4,38 млрд до $4,98 млрд - на 1,4%.
Самый богатый человек мира - собственник Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивают в $106 млрд. На втором месте Билл Гейтс ($93,3 млрд), на третьем - Уоррен Баффет ($88,4 млрд).
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