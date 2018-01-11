Раде предлагают запретить политикам вести телепрограммы

В Нацсовете считают, что политики в качестве ведущих телепрограмм "нивелируют журналистику"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает законодательно ограничить участие политиков в телеэфире в качестве ведущих программ. Об этом говорится в заявлении Нацсовета.

"Очень важным изменением в информационном пространстве государства, по мнению Национального совета, должно стать законодательное ограничение на ведение программ и передач политическими деятелями", - сказано в заявлении.

В Нацсовете считают, что это явление "нивелирует журналистику, отбрасывает СМИ Украины за рамки журналистских стандартов, которыми руководствуется медийная профессия, и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы". Также это противоречит нормам о распространении средствами массовой информации предвыборной агитации и политической рекламы, считают в регуляторе.

"Национальный совет предлагает парламенту Украины урегулировать эти вопросы как можно быстрее", - сказано в заявлении Нацсовета.

При этом там отметили, что готовы обсудить свои предложения публично с представителями Госкино, индустрии, общественности, независимыми экспертами.

Также Нацсовет предложил ввести штрафы или уголовную ответственность для украинских артистов, которые гастролируют на территории России.

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