USD:  28.20  28.53   EUR:  33.48  34.20  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Раде предлагают запретить политикам вести телепрограммы

11.01.2018 17:05
В Нацсовете считают, что политики в качестве ведущих телепрограмм "нивелируют журналистику"
Раде предлагают запретить политикам вести телепрограммы

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает законодательно ограничить участие политиков в телеэфире в качестве ведущих программ. Об этом говорится в заявлении Нацсовета.

"Очень важным изменением в информационном пространстве государства, по мнению Национального совета, должно стать законодательное ограничение на ведение программ и передач политическими деятелями", - сказано в заявлении.

В Нацсовете считают, что это явление "нивелирует журналистику, отбрасывает СМИ Украины за рамки журналистских стандартов, которыми руководствуется медийная профессия, и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы". Также это противоречит нормам о распространении средствами массовой информации предвыборной агитации и политической рекламы, считают в регуляторе.

"Национальный совет предлагает парламенту Украины урегулировать эти вопросы как можно быстрее", - сказано в заявлении Нацсовета.

При этом там отметили, что готовы обсудить свои предложения публично с представителями Госкино, индустрии, общественности, независимыми экспертами.

Также Нацсовет предложил ввести штрафы или уголовную ответственность для украинских артистов, которые гастролируют на территории России.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.  

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 