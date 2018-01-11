В штаб-квартире НАТО будет фотовыставка об агрессии РФ в Украине
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник, 16 января, откроется фотовыставка о российской агрессии на востоке Украины. Об этом сообщает Укринформ.
Автор экспозиции "Лица мира" - военный фотограф и волонтер Дмитрий Муравский. В ходе мероприятия состоится также презентация английской версии книги "Через войну. Взгляд волонтера".
Отмечается, что выставки фотографий о преступлениях страны-агрессора в штаб-квартире Альянса проводятся систематически.
Фото: www.facebook.com/MuravskyDmitry
Ранее сегодня в издании The Times сообщили, что НАТО намерено усилить командный пункт своих военно-морских сил в Великобритании из-за "существенного" роста активности российских подводных лодок в британских водах.
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