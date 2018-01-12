Медведчук встречался с Путиным 10 января - Песков

По данным российских СМИ, темой разговора был второй этап обмена заложниками между Киевом и контролируемыми Кремлем боевиками

Президент страны-агрессора России Владимир Путин провел встречу с кумом из Украины Виктором Медведчуком, который также представляет Украину в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске. Об этом сообщает российское издание Business FM со ссылкой на ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По данным портала EADaily, что встреча состоялась 10 января и темой разговора был второй этап обмена пленными между Киевом и контролируемыми Кремлем боевиками.



Отмечается, что в ходе встречи они также говорили об освобождении украинских политзаключенных, которые осуждены на территории РФ. Помимо этого обсуждалась тема ввода миротворцев ООН в Донбасс, минских соглашениях и мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.

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