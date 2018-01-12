USD:  28.20  28.53   EUR:  33.48  34.20  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Медведчук встречался с Путиным 10 января - Песков

12.01.2018 00:55
По данным российских СМИ, темой разговора был второй этап обмена заложниками между Киевом и контролируемыми Кремлем боевиками
Медведчук встречался с Путиным 10 января - Песков
Владимир Путин и Виктор Медведчук (фото - скриншот с видео)

Президент страны-агрессора России Владимир Путин провел встречу с кумом из Украины Виктором Медведчуком, который также представляет Украину в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске. Об этом сообщает российское издание Business FM со ссылкой на ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По данным портала EADaily, что встреча состоялась 10 января и темой разговора был второй этап обмена пленными между Киевом и контролируемыми Кремлем боевиками.

Отмечается, что в ходе встречи они также говорили об освобождении украинских политзаключенных, которые осуждены на территории РФ. Помимо этого обсуждалась тема ввода миротворцев ООН в Донбасс, минских соглашениях и мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.

Смотрите также: На чьей стороне ведет переговоры Медведчук - Financial Times

27 декабря, на контрольно-пропускном пункте Майорск в пригороде временно оккупированной Горловки состоялся масштабный обмен заложников между Украиной и боевиками.

В 2016 году сообщалось, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук регулярно осуществляет прямые авиаперелеты на частном самолете между Украиной и Россией, несмотря на запрет Госавиаслужбы. 

Читайте также: Тема дня. Зачем Путину именно сейчас надо отдать заложников

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 