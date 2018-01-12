Медведчук встречался с Путиным 10 января - Песков
Президент страны-агрессора России Владимир Путин провел встречу с кумом из Украины Виктором Медведчуком, который также представляет Украину в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске. Об этом сообщает российское издание Business FM со ссылкой на ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По данным портала EADaily, что встреча состоялась 10 января и темой разговора был второй этап обмена пленными между Киевом и контролируемыми Кремлем боевиками.
Отмечается, что в ходе встречи они также говорили об освобождении украинских политзаключенных, которые осуждены на территории РФ. Помимо этого обсуждалась тема ввода миротворцев ООН в Донбасс, минских соглашениях и мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.
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27 декабря, на контрольно-пропускном пункте Майорск в пригороде временно оккупированной Горловки состоялся масштабный обмен заложников между Украиной и боевиками.
В 2016 году сообщалось, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук регулярно осуществляет прямые авиаперелеты на частном самолете между Украиной и Россией, несмотря на запрет Госавиаслужбы.
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