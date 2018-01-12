США работают над введением новых санкций против РФ - Минфин

О готовности ввести новые санкции Минфин США объявит в ближайшее время

В США работают над введением новых санкций против России и объявят о них в ближайшее время. Об этом заявил в четверг на брифинге в Белом доме министр финансов США Стивен Мнучин, передает Укринформ.



"Как мы уже говорили, мы работаем над этим (над разработкой новых санкций - ред.). Об этом будет объявлено в ближайшее время, и мы обычно сфокусированы на этом", - сообщил глава Минфина США в ответ на вопрос журналистки о новых санкциях против РФ.



В соответствии с "Актом о противодействии противникам Америки путем введения санкций", ограничения вводятся в финансовом и энергетическом секторах РФ, против государственных металлургических и горно-добывающей отраслей, а также железнодорожного транспорта России. Санкции также предусмотрены за кибератаки, нарушение прав человека и в отношении лиц, действующих в интересах оборонного и разведывательного секторов правительства РФ.



8 января посол Болгарии при Европейском Союзе заявил, что председательство Болгарии в ЕС одобрит санкции против РФ - посол.



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