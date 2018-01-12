США обвинили РФ в запугивании и нападениях на наблюдателей ОБСЕ

Гарри Кемиан заявил, что "РФ и ее ставленники продолжают запугивать, беспокоить и нападать" на наблюдателей

США обвинили Россию в препятствовании деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, путем запугивания наблюдателей. Об этом заявил в четверг временно поверенный в делах США при организации Гарри Кемиан в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.



"Специальная мониторинговая миссия в Украине является критически важным компонентом реагирования ОБСЕ. СММ играет важную роль в процессе имплементации минских соглашений. Однако Россия и ее ставленники продолжают запугивать, беспокоить и нападать на наших наблюдателей, а также ограничивать им доступ, мешая выполнять свои полномочия", - сказал он.



Представитель США также подчеркнул, что наблюдатели должны иметь возможность предоставлять международному сообществу своевременную и объективную отчетность о ситуации на местах, "в том числе с территории Крыма, который остается неотъемлемой частью Украины, а потому находится под мандатом СММ".



Он отметил, что США продолжат оснащать Миссию необходимыми инструментами и ресурсами для выполнения своих задач.



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11 января беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал новые боевые позиции боевиков в 61 километрах от временно оккупированного Луганска.



7 января украинская сторона СЦКК сообщила, что боевики в Донбассе продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ и создавать опасность их работе.



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