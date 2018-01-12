Будет виток новой спекуляции: глава МОН о законе об образовании

Лилия Гриневич считает, что дискуссия вокруг языковой статьи закона еще не закончена

Дискуссия вокруг языковой статьи закона об образовании еще не закончена и будет новый виток спекуляций. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в эфире 5 канала.

"Я думаю, что нет (дискуссия не закрыта - ред.). Ведь на самом деле, как только закон об общем среднем образовании появится в украинском парламенте, начнется новая дискуссия. И нам надо этот проект этой языковой статьи в законе о среднем образование обсудить со всеми кругами. И я боюсь, что это будет виток новой спекуляции различных крайних точек зрения ", - заявила она.

Она отметила, что с этим нельзя допускать поспешных решений, поскольку "за ним вся реформа среднего образования".

"Мы готовы к новым таким тяжелым дискуссиям, ведь это путь украинского государства", - считает министр.

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5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, согласно которому представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным только в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе.

С резкой критикой языковой нормы образовательного закона выступили Венгрия и Румыния.

8 декабря 2017 года Венецианская комиссия в своих выводах по украинскому образовательному закону заявила об оправданности его критики в части обучения на языках нацменьшинств, однако отметила, что соответствующая статья закона имеет рамочный характер, что дает возможность Украине откорректировать ее положения.

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