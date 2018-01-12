Закону об образовании: Украина и Румыния вместе создадут документ

Документ будет касаться седьмой статьи закона, касающейся использования языков в учебном процессе

Украина и Румыния договорились разработать совместный документ по имплементации закона об образовании. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Министр иностранных дел Павел Климкин провел рабочую встречу с Министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану 11 января в Черновцах, в ходе которой договорились о разработке совместного документа.

В частности, речь идет о его седьмой статье, касающейся использования языков в учебном процессе. В ходе встречи также обсудили, каким образом будут воплощать в жизнь рекомендаций Венецианской комиссии относительно закона.

11 января 2018 года глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Украина должна найти баланс между уровнями использования и владения украинским языком и языками национальных меньшинств в образовательном процессе.

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