У Меркель сказали Габриэлю, что не время снимать санкции с России

Прежде чем обсуждать отмену санкций, официальный Берлин требует прочного перемирия в Донбассе

Официальный представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель в пятницу, 12 января, отказался рассуждать о допустимости поэтапной отмены санкций ЕС, введенных в отношении России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе, по мере прогресса в деле реализации минских договоренностей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Прежде, чем обсуждать эту тему, мы хотели бы увидеть такой прогресс", - заявил представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт.

По словам Зайберта, если не считать минимальных позитивных сдвигов в канун Рождества, надежной основы для такого прогресса - а именно установления прочного режима прекращения огня - до сих пор нет.

"Каждый день там происходят бесчисленные нарушения перемирия, и вот над этим следует работать", - заявил Зайберт.

Ранее на этой неделе, выступая 10 января на приеме Восточного комитета немецкой экономики, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что считал бы правильным частично отменить санкции в том случае, если с Россией будет достигнута договоренность о формате миротворческой миссии ООН, и под эгидой "голубых касок" в Донбассе будет установлено прочное перемирие.

По словам Зайберта, "целесообразной такая миссия ООН может быть в том случае, если она будет содействовать улучшению положения людей на востоке Украины, поможет установить мир". Именно с этой точки зрения, пояснил он, правительство Германии относится к проблеме "голубых касок". "Все остальное сейчас - не тема", - заявил официальный представитель канцлера ФРГ.

Тема дня: Почему Габриэль предлагает ослабить санкции против РФ

В марте 2017 года новый глава немецкого МИД заявил, что оснований сворачивать санкции против РФ пока нет, однако тут же предположил, что "все в Европе хотели бы улучшения отношений с Россией".

В июне Габриэль утверждал, что санкции нужно сохранять до полного выполнения Россией Минска, и напомнил, что Кремль "поставил под сомнение европейскую систему безопасности аннексией Крыма и своим поведением на востоке Украины".

Однако уже в сентябре немецкий министр предложил "демонтировать санкции шаг за шагом", то есть поэтапно, как они и были введены. По его мнению, основанием для первого этапа уступок Москве должно стать "долгосрочное перемирие" в Донбассе. 10 января 2018 года Габриэль публично повторил этот тезис, пояснив, что поэтапное снятие санкций "поощрит" РФ к дальнейшему урегулированию ситуации в Украине. Также глава МИД заявил, что идея одномоментной отмены всех санкций против России при условии полного выполнения Минска "оторвана от реальности".

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