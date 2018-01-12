Штайнмайер посетит Украину в этом году - посол
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Украину в этом году. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.
"Вводим новую дипломатическую моду на вышиванку в замке Бельвю: федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял приглашение президента Порошенко посетить в этом году Украину", - отметил Мельник.
О дате визита президента Германии пока не сообщается.
25 октября Штайнмайер после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил о необходимости продолжения переговоров, чтобы "найти выход из отрицательной спирали" нынешних отношений Германии и РФ.
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