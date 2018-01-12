Дела против Автомайдана: Луценко отрицает обвинения в расправе

Недавнее объявление подозрений трем автомайдановцам никак не связано с декабрьским пикетом у дома генпрокурора, утверждает он сам

Генпрокурор Юрий Луценко отрицает какую-либо связь между уголовными делами против участников движения Автомайдан и акцией протеста под домом главы ГПУ 9 декабря 2017 года. Об этом он заявил в комментарии Новому времени.

"Никакого расследования автопробега или других акций протеста я никогда себе не допущу. Я пришел с двух Майданов и одной из своих функций вижу обеспечение права на мирный протест кем угодно: Саакашвили, Гриценко, Тимошенко, кем угодно", - сказал Луценко.

"У меня под домом был мирный протест, и я его принял во внимание. Однако участники этого протеста, приехав ко мне, имели несколько месяцев уголовное производство", - добавил он.

По словам генпрокурора, "речь идет о Хаджинове и других", которые "в разное время в этом году" забросали яйцами и избили народного депутата Олега Барну. Луценко подчеркнул, что "применение насилия" в этом случае было "незаконным и аморальным".

На уточняющий вопрос, почему автомайдановцам вручили подозрения по эпизоду с депутатом именно после акции возле дома генпрокурора, хотя парламентария забросали яйцами относительно давно, глава ГПУ заявил, что было два эпизода нападения на Барну.

"Его забросали летом. Один эпизод летний, один - осенний. Поэтому если бы это был летний, возможно, (следствие) было бы завершено ранее, но еще был осенний эпизод. Задавайте вопросы им, почему они приехали ко мне именно в тот момент, когда уже точно знали о завершении следствия", - отметил Луценко.

Чиновник подчеркнул, что это "очень важное прецедентное дело", и назвал обвинения в якобы расправе над автомайдановцами "смешными".

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В то же время один из лидеров Автомайдана Алексей Гриценко, комментируя слова Луценко, обвинил последнего во лжи.

"Активисты Автомайдана не имеют никакого отношения к избиению Барны в октябре. По-мужски вы (Луценко - ред.) должны или извиниться публично, или будет со временем кое-что другое (не сочтите за угрозу)", - написал Гриценко в своем Facebook.

21 декабря 2017 года в Автомайдане сообщили, что полиция объявила о подозрении трем участникам движения, которые, по версии следствия, в июле того же года забросали яйцами народного депутата от БПП Олега Барну.

13 июля 2017 года под Радой, где митингующие требовали снятия неприкосновенности с ряда депутатов, произошла перепалка между Барной и автомайдановцами, во время которой в нардепа бросили несколько куриных яиц.

17 октября 2017-го выходившего из здания парламента Барну избили участники акции протеста, организованной Михаилом Саакашвили и другими оппозиционными политиками.

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