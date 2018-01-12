Дело священника УПЦ МП: СБУ провела обыски в Запорожье

В ходе обысков у представителей организации "Союз православный Радомир" изъяты оружие и антиукраинские агитматериалы, сообщиил в СБУ

В Запорожье СБУ провела обыски у представителей организации "Союз православный Радомир", которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП, где разгорелся скандал с отпеванием ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, обыски были проведены 11 января в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК.

Ранее это производство было открыто против отдельных представителей УПЦ МП и организации Союз православный Радомир по подозрению в нарушении равноправия, а также в оскорблении чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями. Дело касается отказа священника УПЦ МП в Запорожье провести обряд отпевания ребенка, крещенного в УПЦ КП.

В СБУ сообщили, что оперативники спецслужбы в ходе обысков изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали "патриот России", пророссийскую символику, распечатки с текстами антиукраинского содержания.

Фото: ssu.gov.ua

"Предварительно установлено и задокументировано, что ОО "Радомир" предоставляла так называемые "охранные услуги" Запорожской епархии Украинской православной церкви. Отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине. Продолжаются следственные действия", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Запорожье священник Московского патриархата во время похорон отказался отпевать ребенка, который погиб от падения прямо на него выпрыгнувшего из окна мужчины. Причина отказа - малыш он был крещен Украинской православной церковью Киевского патриархата.

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