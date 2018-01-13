Полиция усилит контроль на админгранице с Крымом

За прошлый год на материковую часть Украины из Крыма прибыли более 2,5 млн человек и 410 тыс автомобилей

Нацполиция усилит контроль на административной границе с Крымом для улучшения проверки прибывающих на материковую часть Украины. Об этом шла речь во время совещания во главе с первым заместителем главы Нацполиции Вячеславом Аброськиным, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что за прошлый год админграницу пересекли более 2,5 млн человек и более 410 тыс автомобилей.

"Чтобы эффективнее предотвращать деятельность преступников, которые могут прибывать из Крыма и исчезать там, будут задействованы все подразделения главка крымской полиции", - говорится в сообщении.

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