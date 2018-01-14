Бессмертный раскритиковал позицию ООН по Донбассу

Это едва не единственный конфликт в мире, где ООН вообще никакого участия не принимает, сказал экс-представитель Украины в минской контактной группе

Конфликт в Донбассе едва ли не единственный в мире, где ООН не принимает никакого участия. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший представитель Украины в минской контактной группе, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный.

"Но в чем парадоксальность ситуации? Это едва не единственный конфликт в мире в послевоенный период, где ООН вообще никакого участия не принимает. Почему? ООН, суть которой было не допустить войны в принципе, она сегодня смотрит, как два участника, два фундатора ООН между собой воюют", - подчеркнул Бессмертный.

Читайте также: Марчук о введении миротворцев в Донбасс: Не вижу перспективы

Он напомнил, что весь год Украина в Совете Безопасности как непостоянный член. "Там Россия - постоянный член, целый год идет война, а ООН смотрит на все это, ни программы там по энергоресурсам не действуют, нет программы помощи военнопленным: "так как их же там нет", люди с непонятным статусом", - подчеркнул Бессмертный.

По его словам, в Украине нужно выполнять все действующие законы, среди которых, закон об обороне и закон о правовом режиме военного положения.

Он также добавил, что в ситуации, когда "человек в Донецке предъявляет претензии киевской власти, что там нечего есть и пить, то он прав, поскольку это - АТО".

"И на самом деле украинское государство сегодня формально юридически несет ответственность за социальные условия и статус этих людей. Не Россия! Вот пройдет время, юридически все это будет показано", - объяснил Бессмертный.

Читайте также: Бессмертный: В Украине надо было давно ввести военное положение

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.