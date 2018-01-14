Умеров о спасении Ханского дворца: Нужна международная помощь

Российские оккупанты заботятся "не о будущем Крыма, а о собственных сиюминутных интересах", отметил заместитель главы Меджлиса Ильми Умеров

Украине необходимо обращаться за помощью к международным организациям, чтобы спасти Ханский дворец во временно оккупированном Крыму. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

"Я, прежде всего, беспокоюсь за Ханский дворец, который лишают аутентичности в процессе так называемой российской реконструкции. Нужно обращаться во все международные организации, чтобы прекратить это", - заявил Умеров.

По его словам, с инвестициями сейчас плохо на полуострове, поскольку оккупанты заботятся "не о будущем Крыма, а о собственных сиюминутных интересах".

9 января сообщалось, что оккупанты уничтожают аутентичность Ханского дворца в Бахчисарае.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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