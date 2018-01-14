Банковая назвала фейком публикацию грузинских СМИ о Порошенко

Обнародованные так называемые документы от имени президента - "низкопробная подделка и фейк, изготовленный российскими спецслужбами", заявили в АП

В Администрации президента назвали "низкопробной подделкой и фейком" так называемые документы, которые были опубликованы близкими к оппозиционеру Михаилу Саакашвили грузинскими СМИ и содержат компрометирующую информацию о Петре Порошенко. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте главы государства.

"Обнародованные так называемые документы от имени Петра Порошенко - низкопробная подделка и фейк, изготовленный и заброшенный телекомпании Рустави-2 спецслужбой России", - говорится в заявлении пресс-службы АП.

Речь идет о фотокопиях "документов", опубликованных в субботу, 13 января, вышеуказанным грузинским телеканалом, который связывают с Саакашвили. Бумаги, согласно указанной на них дате, якобы были написаны Порошенко 3 февраля 2007 года (тогда нынешний президент был народным депутатом от Нашей Украины).

В одном из так называемых документов - "заявлении" на имя "директора ФСБ России" - якобы Порошенко просит разъяснить "причины запрета на въезд в РФ". Политик якобы утверждает, что "не имеет никакого отношения к антироссийской кампании президента (Виктора) Ющенко" и "является одним из основателей Партии регионов".

В заявлении от имени Порошенко отмечается, что он "в интересах России занимается привлечением крупных инвестиций на заводы Рошен (Липецкая область) и Богдан (Нижегородская область), создает рабочие места россиянам и своевременно уплачивает налоги".

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"Регулярно посещаю Санкт-Петербург, где проживают родители жены моего старшего сына - Алексея", - говорится в "документе".

В пресс-службе АП данную публикацию назвали "провалом ФСБ" и отметили, что "красноречивее всего" об этом свидетельствует факт о сыне президента, "который легко проверить".

"Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены", - сказано в заявлении Банковой.

В Администрации президента обратились к СМИ с просьбой "не распространять фейковую информацию, которая носит явно заказной со стороны государства-агрессора характер", а также выразили надежду на публичное извинение от изданий, которые этот фейк все же обнародовали.

25 декабря 2017 года американское издание The Washington Post со ссылкой на отчет ГРУ РФ сообщило, что после побега Виктора Януковича во время Революции достоинства в 2014 году Россия запустила информационную кампанию в соцсетях по дискредитации Майдана и новой украинской власти.

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