В РФ предложили официально отказаться от признания границ Украины

Россия и Украина в договоре от 1997 года признали границы друг друга, не оговорив "механизмы дружбы", сетует российский депутат Константин Затулин

Депутат нелегитимной Госдумы государства-агрессора России Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной 1997 года в той части, где страны признают территориальные границы друг друга. Об этом сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости.

По мнению Затулина, договор "односторонне выгоден" Украине, так как в нем оба государства, "не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы", взаимно признают их границы "на момент подписания и ратификации этого документа".

"То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины", - пояснил депутат.

Как утверждает член прокремлевской партии Единая Россия, РФ признает границы Украины в этом документе при условии наличия "дружбы, сотрудничества и партнерства", указанных в названии договора.

"То есть нет дружбы, сотрудничества и партнерства - по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: "Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам", - заявил Затулин.

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Он подчеркнул, что продолжает настаивать на необходимости денонсации Россией той части договора с Украиной, которая касается признания границ.

В ноябре 2017 года Затулин заявил, что Москва должна отменить акты СССР 1954 года, согласно которым полуостров Крым был передан в состав тогдашней УССР.

1 декабря 2017-го Печерский суд Киева разрешил прокуратуре провести заочное расследование против Затулина, фигурирующего в уголовном деле об аннексии Россией Крымского полуострова.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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