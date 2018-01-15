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Участницу Femen в Чехии осудили за нападение на президента

15.01.2018 01:32
Ангелину Диаш осудили за хулиганство по факту ее попытки наброситься на президента Чехии Земана на избирательном участке в Праге
Участницу Femen в Чехии осудили за нападение на президента
Фото: скриншот с видео

Представительницу движения Femen Ангелину Диаш, которая бросилась на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, признали виновной в уголовном преступлении. Об этом сообщает Европейская правда.

Диаш обвинили в хулиганстве и осудили на три месяца тюрьмы с испытательным сроком один год. Она также должна покинуть Чехию и ей запрещен въезд в страну на год. 

В пятницу, 12 января, Диаш набросилась на Земана в Праге на избирательном участке в день президентских выборов с криками "Земан - потаскуха Путина". В метре от Земана феминистку сбил с ног охранник, после чего ей заломили руки и вывели из помещения, надев наручники. 

В октябре прошлого года известный своей пророссийской позицией президент Чехии Милош Земан оказался в центре нового скандала, предложив узаконить захват Россией украинского Крыма в обмен на компенсации Украине. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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