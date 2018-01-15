В Китае открыли три украинских визовых центра
Посольство Украины в Китае открыло три визовых центра. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Центры в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу начнут работать с 15 января 2018 гожа.
Решение открыть центры приняли из-за большого количества людей, которые путешествуют из Китая в Украину. В МИД отметили, что все визовые центры имеют удобное расположение, дольше принимают посетителей, а для получения подробной информации есть есть сайт и работает колл-центр.
Адрес визового центра в Пекине: Room 101, First Floor, Building 1,Xiao Guan No.56, Dongzhimen Wai Xie Street, Dongcheng District, Beijing.
Визовый центр в Шанхае: 4/F, Jiushi Commercial Building, No. 213, Middle Sichuan Road, Huangpu District, Shanghai.
Визовый центр в Гуанчжоу: E Floor 9, Goldsun Building, No. 109 Tiyuxi Road, Tianhe District, Guangzhou.
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