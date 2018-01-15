В Китае открыли три украинских визовых центра

Новые визовые центры с сегодняшнего дня начали работать в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу

Посольство Украины в Китае открыло три визовых центра. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.



Центры в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу начнут работать с 15 января 2018 гожа.



Решение открыть центры приняли из-за большого количества людей, которые путешествуют из Китая в Украину. В МИД отметили, что все визовые центры имеют удобное расположение, дольше принимают посетителей, а для получения подробной информации есть есть сайт и работает колл-центр.



Адрес визового центра в Пекине: Room 101, First Floor, Building 1,Xiao Guan No.56, Dongzhimen Wai Xie Street, Dongcheng District, Beijing.



Визовый центр в Шанхае: 4/F, Jiushi Commercial Building, No. 213, Middle Sichuan Road, Huangpu District, Shanghai.



Визовый центр в Гуанчжоу: E Floor 9, Goldsun Building, No. 109 Tiyuxi Road, Tianhe District, Guangzhou.

Читайте также: Япония упростила визовые требования для украинцев

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.