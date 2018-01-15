Министерство иностранных дел назвало опасные для украинцев страны

Из-за ограниченности возможностей дипломатов украинцам не желательно ехать, в частности, в Ливию и Россию

краинцев просят не ехать в Ливию, Сирию, Йемен, Сомали и Россию. Эти страны назвал небезопасными государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.



"Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть делают невозможное", - отметил дипломат.



13 января в Ливии освободили украинского врача, похищенного несколько дней назад местными боевиками.

По информации обмудсмена, в тюрьмах в России сейчас находятся больше пяти тысяч украинцев, среди которых есть и те, кто приехал на заработки.



