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Министерство иностранных дел назвало опасные для украинцев страны

15.01.2018 06:09
Из-за ограниченности возможностей дипломатов украинцам не желательно ехать, в частности, в Ливию и Россию
Министерство иностранных дел назвало опасные для украинцев страны
Фото: iStock/Global Images Ukraine

краинцев просят не ехать в Ливию, Сирию, Йемен, Сомали и Россию. Эти страны назвал небезопасными государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть делают невозможное", - отметил дипломат.

13 января в Ливии освободили украинского врача, похищенного несколько дней назад местными боевиками. 

По информации обмудсмена, в тюрьмах в России сейчас находятся больше пяти тысяч украинцев, среди которых есть и те, кто приехал на заработки. 

Читайте также: В Ливии опасно и украинцам нужно покинуть страну - МИД

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ЛIГАБiзнесIнформ
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