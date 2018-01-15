Луценко расскажет, как идут дела с конфискацией "денег Януковича"
В среду, 17 января, генпрокурор Юрий Луценко придет на заседание комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, чтобы отчитаться о ходе спецконфискации "денег Януковича". Об этом у себя в Twitter сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.
Ранее а Генпрокуратуре заявили, что офшорные фирмы могут отсудить назад уже конфискованные $1,5 млрд "денег экс-президента и его окружения".
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Также одним из участников схемы якобы была компания ICU, которую в том время возглавляла Валерия Гонтарева. ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму $1,5 млрд.
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