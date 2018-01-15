Луценко расскажет, как идут дела с конфискацией "денег Януковича"

Послезавтра генеральный прокурор придет с отчетом на заседание парламентского комитета по нацбезопасности и обороне

В среду, 17 января, генпрокурор Юрий Луценко придет на заседание комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, чтобы отчитаться о ходе спецконфискации "денег Януковича". Об этом у себя в Twitter сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

Ранее а Генпрокуратуре заявили, что офшорные фирмы могут отсудить назад уже конфискованные $1,5 млрд "денег экс-президента и его окружения".

Читайте также: СМИ: Курченко продал Онищенко и Фуксу права на "деньги Януковича"

7 января 2017 года катарское агентство Al Jazeera опубликовала "засекреченное" решение Краматорского райсуда, которое подробно описывает схему вывода окружением Януковича $1,5 млрд из Украины.





Журналисты утверждают, что беглый нардеп Александр Онищенко и глава девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс якобы купили у олигарха Сергея Курченко компанию, на счетах которой заморожены $160 млн активов Семьи Януковича. Онищенко сразу заявил, что не имеет к этим средствам никакого отношения и пригрозил агентству судом.





Также одним из участников схемы якобы была компания ICU, которую в том время возглавляла Валерия Гонтарева. ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму $1,5 млрд.

Читайте также: Офшорные фирмы могут отсудить "деньги Януковича" - Горбатюк

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.