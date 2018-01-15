СБУ знает, где находится бывший главарь ЛНР Плотницкий

В спецслужбе подтвердили, что Игорь Плотницкий покинул территорию Украины

Бывший главарь террористической организации ЛНР Игорь Плотницкий после заявления о своей "отставке" выехал на территорию Российской Федерации. Об этом в эфире Громадського радіо сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

"По нашим материалам, Плотницкий находится на территории Российской Федерации. И это все пока, что я могу сказать. Потому что много можно рассказывать, но лучше показывать конкретными материалами", - сказал он.

23 ноября 2017 года Плотницкий сбежал из Луганска в Россию. Вместе с ним выехали так называемый руководитель его администрации Ирина Тейцман и "глава" местной ГТРК Анастасия Шуркаева.

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