Банковая ответила на критику МВФ по Антикоррупционному суду

У Петра Порошенко заявили, что "все дискуссии о тех или иных нормах должны проходить в рамках правового поля в украинском парламенте"

Президентский законопроект о Антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией и по рекомендациям Венецианской комиссии. Об этом заявили в пресс-службе Администрации президента в ответ на запрос LIGA.net о комментарии по поводу реакции Международного валютного фонда на ситуацию с документом Банковой.

"Сегодня проект закона находится в Верховной Раде, поэтому все дискуссии о тех или иных нормах должны проходить в рамках правового поля в украинском парламенте", - говорится в сообщении.

В АП отметили, что президент Петр Порошенко "неоднократно подчеркивал, что руководство государства имеет политическую волю для создания независимого Антикоррупционного суда".

Сегодня сообщалось, что Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко.

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