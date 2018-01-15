Госслужбу по делам ветеранов возглавил Валентин Манько

До того, как занять должность, Манько возглавлял организацию Единый союз патриотов Украины

Бывший боец АТО Валентин Манько стал победителем конкурса на должность главы Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по вопросам государственной службы.

Манько сейчас возглавляет организацию Единый союз патриотов Украины.

"По результатам конкурса на занятие должности государственной службы категории "А" - председателя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции победителем конкурса определено - Манька Валентина Николаевича", - говорится в сообщении.

На должность также претендовали Борис Гончар, Виталий Баранов, Виктор Толочко и Олег Чуйко.

Госслужба по делам ветеранов войны и участников АТО занимается реализацией государственной политики в сфере социальной защиты, социальной и профессиональной адаптации ветеранов войны и участников антитеррористической операции, а также в сфере волонтерской деятельности.

21 июня 2017 года правительство уволило Артура Деревянко с поста председателя Госслужбы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.