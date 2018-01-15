Госслужбу по делам ветеранов возглавил Валентин Манько
Бывший боец АТО Валентин Манько стал победителем конкурса на должность главы Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по вопросам государственной службы.
Манько сейчас возглавляет организацию Единый союз патриотов Украины.
"По результатам конкурса на занятие должности государственной службы категории "А" - председателя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции победителем конкурса определено - Манька Валентина Николаевича", - говорится в сообщении.
На должность также претендовали Борис Гончар, Виталий Баранов, Виктор Толочко и Олег Чуйко.
Госслужба по делам ветеранов войны и участников АТО занимается реализацией государственной политики в сфере социальной защиты, социальной и профессиональной адаптации ветеранов войны и участников антитеррористической операции, а также в сфере волонтерской деятельности.
21 июня 2017 года правительство уволило Артура Деревянко с поста председателя Госслужбы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.
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